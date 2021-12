Green pass mezzi pubblici, le Regioni chiedono deroga per gli studenti. Occhiuto (Calabria): “Sarebbe soluzione di buon senso” (Di lunedì 6 dicembre 2021) ''Le Regioni hanno chiesto al governo una deroga per gli studenti, affinché possano ancora per qualche giorno prendere i mezzi pubblici senza il Green pass: ci sembra una richiesta di buon senso''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 dicembre 2021) ''Lehanno chiesto al governo unaper gli, affinché possano ancora per qualche giorno prendere isenza il: ci sembra una richiesta di''. L'articolo .

Advertising

VittorioSgarbi : Ieri sulla tratta ferroviaria Milano -Varese sono state violentate due ventenni. C’è da sperare che i due aggressor… - borghi_claudio : Bravo a @MaurizioFugatti che sta protestando contro l'obbligo di green pass per i ragazzini che vanno a scuola. È… - borghi_claudio : @DOCTORWHO71 @Piero92443771 Si usiamo il vaccino antinfluenzale per chi lo desidera. Senza green pass e altre costr… - alessandra6517 : RT @___LUKASPC___: @alessandra6517 quindi i 20enni italiani e 30enni nordafricani , in regola con il green pass, possono continuare a viole… - FLampunio : RT @lucevitanaty: Ma una trasmissione può mettere un titolo come questo : ' il debutto del super green pass ,e i pentiti Novax ',? Siamo ar… -