Green pass e lavoratori fragili: come fare, esonero e regole (Di lunedì 6 dicembre 2021) I certificati verdi dal 6 dicembre hanno un altro volto. Il volto delle misure raffrozate che consentono solo alla popolazione vaccinata e guarita dal covid di avere maggiore libertà, contando appunto sul super Green pass. Il resto dei cittadini non ancora vaccinati devono invece accontentarsi di un Green pass base, che permette loro di svolgere solo poche attività quotidiane e ben poco a livello sociale. Dal 6 dicembre è infatti entrato in vigore il nuovo decreto super Green pass, che stabilisce importanti limitazioni all’attività dei non vaccinati e l‘estensione dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico, forze dell’ordine e personale amministrativo sanitario. Ma come la mettiamo con i lavoratori fragili e con tutta quella ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 6 dicembre 2021) I certificati verdi dal 6 dicembre hanno un altro volto. Il volto delle misure raffrozate che consentono solo alla popolazione vaccinata e guarita dal covid di avere maggiore libertà, contando appunto sul super. Il resto dei cittadini non ancora vaccinati devono invece accontentarsi di unbase, che permette loro di svolgere solo poche attività quotidiane e ben poco a livello sociale. Dal 6 dicembre è infatti entrato in vigore il nuovo decreto super, che stabilisce importanti limitazioni all’attività dei non vaccinati e l‘estensione dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico, forze dell’ordine e personale amministrativo sanitario. Mala mettiamo con ie con tutta quella ...

VittorioSgarbi : Ieri sulla tratta ferroviaria Milano -Varese sono state violentate due ventenni. C’è da sperare che i due aggressor… - borghi_claudio : Bravo a @MaurizioFugatti che sta protestando contro l'obbligo di green pass per i ragazzini che vanno a scuola. È… - stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - BongustoFreddy : RT @OvveroMe: Vorrei vedere in faccia quelli che hanno il coraggio di controllare il green pass ai ragazzini che vanno a scuola . - Silvergio2377 : RT @IlZebraapois: Ma quelli in possesso del Super Giga Mega Extra Green Pass emettono delle vibrazioni particolari? -