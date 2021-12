Green pass base: cosa si può fare dal 6 dicembre, tutte le regole (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con il Super Green pass ai blocchi di partenza in tutto il Paese, sono ancora tanti i dubbi su cosa si può fare o non si può fare con la Certificazione Verde ottenuta solo con il tampone, molecolare o antigenico rapido, il Green pass “base”, che si contrappone a quello “rafforzato istituito con il Decreto-legge numero 172 del 26 novembre 2021. Proviamo quindi a fare chiarezza, precisando innanzitutto che il Super Green pass in Zona Bianca sarà in vigore dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, salvo ulteriori proroghe. Durante questo periodo, quindi, per accedere ad alcune attività il tampone non basterà più. Le restrizioni per i non vaccinati proseguiranno invece in Zona Gialla e ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con il Superai blocchi di partenza in tutto il Paese, sono ancora tanti i dubbi susi puòo non si puòcon la Certificazione Verde ottenuta solo con il tampone, molecolare o antigenico rapido, il”, che si contrappone a quello “rafforzato istituito con il Decreto-legge numero 172 del 26 novembre 2021. Proviamo quindi achiarezza, precisando innanzitutto che il Superin Zona Bianca sarà in vigore dal 62021 al 15 gennaio 2022, salvo ulteriori proroghe. Durante questo periodo, quindi, per accedere ad alcune attività il tampone non basterà più. Le restrizioni per i non vaccinati proseguiranno invece in Zona Gialla e ...

VittorioSgarbi : Ieri sulla tratta ferroviaria Milano -Varese sono state violentate due ventenni. C’è da sperare che i due aggressor… - borghi_claudio : Bravo a @MaurizioFugatti che sta protestando contro l'obbligo di green pass per i ragazzini che vanno a scuola. È… - stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - ivic00633480 : RT @localteamtv: Green Pass, controlli in metro: presenti anche i carabinieri #controlli #GreenPass - MaricaGusmitta : RT @Questura_MI: La @poliziadistato questa mattina alla fermata metropolitana MM Lanza con personale @atm_informa per le verifiche del Gree… -