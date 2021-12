Grazie al Green Pass crescono i nuovi vaccinati e le terze dosi. Sileri: “Non vi sarà una carenza di vaccini e non ci sono chiusure all’orizzonte” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Al momento bene. Credo sia entrata ormai nella convinzione della popolazione la necessità di un Green Pass rafforzato che ci farà andare oltre questa quarta ondata, in protezione e senza chiusure”. È quanto ha detto a Sky TG24 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, commentando l’entrata in vigore del Super Green Pass (leggi l’articolo). “Risultati effettivi? Un aumento importantissimo delle prime dosi la scorsa settimana – ha aggiunto Sileri -, e un aumento anche delle terze dosi: l’aumento delle prime è in assoluto quello più importante, perché avevamo circa 2,5 milioni di persone sopra i 50 anni ancora non vaccinate, che sono quelle poi più a rischio durante questa quarta ondata, e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Al momento bene. Credo sia entrata ormai nella convinzione della popolazione la necessità di unrafforzato che ci farà andare oltre questa quarta ondata, in protezione e senza”. È quanto ha detto a Sky TG24 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, commentando l’entrata in vigore del Super(leggi l’articolo). “Risultati effettivi? Un aumento importantissimo delle primela scorsa settimana – ha aggiunto-, e un aumento anche delle: l’aumento delle prime è in assoluto quello più importante, perché avevamo circa 2,5 milioni di persone sopra i 50 anni ancora non vaccinate, chequelle poi più a rischio durante questa quarta ondata, e ...

