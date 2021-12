Grave lutto per la comunità: muore Salvo Garsia, presidente del Circolo Cittadino e vice di A.B. Latina (Di lunedì 6 dicembre 2021) Latina. Una Grave perdita per tutta la comunità, che piange la scomparsa di uno dei personaggio più noti e rinomati della zona, caro a tutti coloro che lo avevano conosciuto. Lo scorso ottobre aveva compito 83 anni e molti, tanti di questi, li aveva dedicati allo sport. In particolare, i suoi sport di riferimento erano il calcio e la pallacanestro. Tutta Latina sportiva, ma non solo, piange la scomparsa di Salvo Garsia. Ex presidente del Circolo Cittadino, dirigente del Latina Calcio e vice presidente della storica Associazione Basket Latina. Leggi anche: Roma-Inter, prende a pugni una steward: 28enne allontanato dagli stadi lutto a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021). Unaperdita per tutta la, che piange la scomparsa di uno dei personaggio più noti e rinomati della zona, caro a tutti coloro che lo avevano conosciuto. Lo scorso ottobre aveva compito 83 anni e molti, tanti di questi, li aveva dedicati allo sport. In particolare, i suoi sport di riferimento erano il calcio e la pallacanestro. Tuttasportiva, ma non solo, piange la scomparsa di. Exdel, dirigente delCalcio edella storica Associazione Basket. Leggi anche: Roma-Inter, prende a pugni una steward: 28enne allontanato dagli stadia ...

