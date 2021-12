Grande Fratello Vip, venticinquesima puntata in diretta – Sorprese per le donne al televoto, Carmen incontra Enzo Paolo, la passione tra Gianmaria e Sophie (Di lunedì 6 dicembre 2021) GF Vip 6 (US Endemol Shine) Il Grande Fratello Vip 6 arriva alla venticinquesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni. GF Vip 6: anticipazioni venticinquesima puntata di lunedì 6 dicembre 2021 In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce la venticinqesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Al suo fianco, come ogni settimana, le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Si preannuncia una serata di Sorprese, che riguarderanno in ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 6 dicembre 2021) GF Vip 6 (US Endemol Shine) IlVip 6 arriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni. GF Vip 6: anticipazionidi lunedì 6 dicembre 2021 Insu Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce la venticinqesimadelVip 6. Al suo fianco, come ogni settimana, le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Si preannuncia una serata di, che riguarderanno in ...

