Grande Fratello Vip | Soleil Sorge e Alex Belli | sesso sotto le coperte? Si lasciano andare e… VIDEO

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ormai l’attrazione fraè palese a tutti; i due gieffini hanno legato moltissimo nella casa e inizialmente si è parlato di sola amicizia, poi di innamoramento e oggi dipassione. Dopo essersi baciati in più occasioni ed essersi scambiati coccole di ogni tipo, l’influencer e l’attore hanno dormito insieme:...

ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - Lisaonthesofa : @dietrolapolitic saputo della positività del compagno di classe del grande ed ho subito annullato, non ho mandato n… - ciccio_liso : @lucantoniolucas Verooo. Comunque lui mi piacque molto al grande Fratello - infoitcultura : Chi sarà il decimo eliminato del Grande Fratello Vip 6? I risultati dei sondaggi -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Sta facendo discutere quello che Alex Belli e Soleil Sorge si sono detti nella notte al GF Vip. Tra una carezza e l'altra, i due si sono bisbigliati alcune parole riguardanti il loro rapporto che ...Al GF Vip sta facendo impazzire il web un discorso meraviglioso che Maria Monsè ha fatto a Soleil Sorge. In poche parole, le ha spiegato tutto quello che pensa davvero di lei, senza risparmiare una ...Dopo che Alex Belli ha dichiarato in diretta TV di amare "anche" Soleil Sorge, Delia Duran scrive un messaggio social in cui dichiara di allontanarsi da Milano dopo il duro colpo ...Alex Belli e Soleil Sorge hanno fatto sesso la scorsa notte? Secondo il pubblico da casa i due gieffini sono andati oltre i ...