GP Valfontanabuona | Eva Lechner si aggiudica la prima edizione

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il ritorno in Italia regala particolari soddisfazioni alla FAS Airport Services. La formazione di Bottanuco ha infatti dominato ladel GPconquistando una magica doppietta con l’altoatesina Evae la campionessa tricolore Alice Maria Arzuffi. Costrette a saltare la prova di Coppa del Mondo di ciclocross in programma ad Anversa (annullata per via dell’emergenza Coronavirus), le ragazze guidate da Luca Bramati hanno sfruttato la competizione internazionale per affinare la propria condizione. Le rappresentanti del team bergamasco hanno imposto il proprio ritmo sin dall’inizio prendendo il comando delle operazioni con la 36enne bolzanina che ha trovato un prezioso aiuto nella compagna Silvia Persico Poco dopo metà gara la sfortuna ha messo fuori gioco la 24enne di Cene che, a causa di ...