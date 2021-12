Gp Arabia Saudita, Verstappen: “Ho lottato fino alla fine” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Gp d’Arabia Saudita ha visto Verstappen cedere il passo a Lewis Hamilton. L’olandese, dopo essere stato in testa per gran parte della gara, non ha resistito agli attacchi nel finale da parte del sette volte iridato. Gp Arabia Saudita: le parole di Hamilton nel post gara Gp Arabia Saudita: Verstappen ha fatto il massimo? La gara di Verstappen in quel di Jeddah può essere considerata come una delle più caotiche nella carriera del pilota olandese. Il pilota della Red Bull ha prima deliziato tutti con una super partenza ma poi si è reso protagonista di comportamenti al limite del regolamento (ed anche oltre) per tenere dietro di sè la Mercedes di Lewis Hamilton. Il tamponamento al giro 37 è stato il culmine di una gara ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Gp d’ha vistocedere il passo a Lewis Hamilton. L’olandese, dopo essere stato in testa per gran parte della gara, non ha resistito agli attacchi nel finale da parte del sette volte iridato. Gp: le parole di Hamilton nel post gara Gpha fatto il massimo? La gara diin quel di Jeddah può essere considerata come una delle più caotiche nella carriera del pilota olandese. Il pilota della Red Bull ha prima deliziato tutti con una super partenza ma poi si è reso protagonista di comportamenti al limite del regolamento (ed anche oltre) per tenere dietro di sè la Mercedes di Lewis Hamilton. Il tamponamento al giro 37 è stato il culmine di una gara ...

