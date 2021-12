Governo | Tajani “Solo Draghi può tenerlo unito | si arrivi al 2023”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Senza Marioa Palazzo Chigi si va alle elezioni anticipate. Ne è convinto Antonio, coordinatore di Forza Italia che in una intervista a “Repubblica”, stoppando le ipotesi, che circolano in questi giorni, di unFranco o Cartabia, come possibile conseguenza dell’ascesa dell’ex banchiere al Quirinale. “Il ragionamento è semplice: questa è una maggioranza eterogenea che si è unita con l’obiettivo principale di sconfiggere il Covid e preparare il Recovery Plan.una personalità straordinaria può tenere insieme Salvini, Letta, Renzi e Bersani. E oggi è più difficile di ieri” diceche poi aggiunge: “Si avvicina la fine della legislatura e le divisioni politiche, all’interno della maggioranza, si fanno più evidenti. I partiti marcheranno sempre più la loro ...

Roma, 06 dic 07:56 - Non ci può essere una maggioranza sul modello attuale con un presidente del Consiglio diverso da Draghi". Antonio, coordinatore...Mentre il coordinatore azzurrosi è spinto oltre: "Non vedo perché non un presidente del ... Al momento sembra prevalere la "varante diluvio": se Draghi traslocasse, ilnon terrebbe. Come ...ROMA - Senza Mario Draghi a Palazzo Chigi si va alle elezioni anticipate. Ne è convinto Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia che in una intervista a "Repubblica", stoppando le ipotesi, che cir ...Il vicepresidente di Forza Italia, stronca le ipotesi di un governo Franco o Cartabia, come possibile conseguenza dell'ascesa dell'ex banchiere al ...