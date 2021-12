Governo, Tajani: Draghi è il solo premier per unità nazionale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Mario Draghi deve restare a palazzo Chigi perchè "la lotta al Covid non è ancora finita" e comunque a giudizio di Forza Italia " non c'è nessuno che possa sostituirlo alla guida di un Governo di unità ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Mariodeve restare a palazzo Chigi perchè "la lotta al Covid non è ancora finita" e comunque a giudizio di Forza Italia " non c'è nessuno che possa sostituirlo alla guida di undi...

Advertising

Antonio_Tajani : Sempre più gente vede Silvio @berlusconi come personalità legata all’interesse nazionale, non più solo come politic… - repubblica : Quirinale, Tajani: 'Solo Draghi può tenere unito il governo, deve durare fino al 2023' [di Emanuele Lauria] - LaNotifica : Tajani “Il Governo Draghi deve andare avanti” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Tajani 'Il Governo Draghi deve andare avanti' - - CorriereCitta : Tajani “Il Governo Draghi deve andare avanti” -