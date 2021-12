Gli accademici non trovano che Meta sia un ambiente favorevole alle ricerche sui social network (Di lunedì 6 dicembre 2021) C’è un problema tra Meta e il mondo accademico della ricerca. Non sono state soltanto le rivelazioni della whistleblower Frances Haugen a evidenziarlo, ma anche le analisi dei ricercatori – esterni e interni – che hanno avuto modo di indagare sui comportamenti legati ai social network e che hanno richiesto l’accesso a dati in possesso della società di Mark Zuckerberg. Stando a quanto raccolto dal Financial Times, infatti, Meta presenterebbe delle regole eccessivamente stringenti a tutti gli studiosi intenzionati a condurre delle ricerche sul suo conto, chiedendo persino di avere il controllo sui risultati dei lavori, prima che questi ultimi possano essere pubblicati. LEGGI ANCHE > L’equazione dietro all’algoritmo di TikTok (ma non significa che la piattaforma “legge la nostra mente”) Ricercatori su ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 6 dicembre 2021) C’è un problema trae il mondo accademico della ricerca. Non sono state soltanto le rivelazioni della whistleblower Frances Haugen a evidenziarlo, ma anche le analisi dei ricercatori – esterni e interni – che hanno avuto modo di indagare sui comportamenti legati aie che hanno richiesto l’accesso a dati in possesso della società di Mark Zuckerberg. Stando a quanto raccolto dal Financial Times, infatti,presenterebbe delle regole eccessivamente stringenti a tutti gli studiosi intenzionati a condurre dellesul suo conto, chiedendo persino di avere il controllo sui risultati dei lavori, prima che questi ultimi possano essere pubblicati. LEGGI ANCHE > L’equazione dietro all’algoritmo di TikTok (ma non significa che la piattaforma “legge la nostra mente”) Ricercatori su ...

