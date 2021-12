Giuseppe Delicati | la strana storia del medico No vax diventato vaccinatore

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 dicembre 2021)è undi base di Borgaro Torinese che durante la pandemia di Coronavirus era arrivato agli “onori” delle cronache per le sue posizioni negazioniste su Covid-19 e per aver firmato esenzioni facili ai suoi pazienti per evitare il vaccino. La vicenda gli è costata un’indagine per falso ideologico e truffa. Oltre che un procedimento disciplinare a Macerata, l’ordine provinciale a cui è iscritto. Ma adesso c’è una novità:ha appena ottenuto dalla Regione Piemonte l’attestato di. Il 61enne dice a La Stampa oggi che è tutto nella norma: «Ho più di 1.540 assistiti, e questo è segno che sono uncoscienzioso. Vado a fare le visite a casa ai miei pazienti e li seguo passo dopo passo». I pazienti curati con ...