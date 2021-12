Giuseppe Conte ha rifiutato la proposta del Pd di candidarsi alle suppletive di Roma (Di lunedì 6 dicembre 2021) Alla fine Giuseppe Conte ha rifiutato la proposta del Pd per la candidatura alle suppletive di Roma per il seggio alla Camera lasciato libero da Roberto Gualtieri, diventato sindaco della Capitale. Nella zona del centro si voterà il 16 gennaio per sostituire il neo inquilino del Campidoglio. Una situazione che molti avevano definito “polpetta avvelenata”. Il leader del Movimento 5 stelle rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa a Montecitorio per la presentazione dei Comitati politici del Movimento 5 Stelle ha confermato di voler declinare: “Ringrazio il Partito democratico e Enrico Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta, ma dopo una lunga riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il Movimento 5 ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Alla finehaladel Pd per la candidaturadiper il seggio alla Camera lasciato libero da Roberto Gualtieri, diventato sindaco della Capitale. Nella zona del centro si voterà il 16 gennaio per sostituire il neo inquilino del Campidoglio. Una situazione che molti avevano definito “polpetta avvelenata”. Il leader del Movimento 5 stelle rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa a Montecitorio per la presentazione dei Comitati politici del Movimento 5 Stelle ha confermato di voler declinare: “Ringrazio il Partito democratico e Enrico Letta per la disponibilità e la lealtà nella, ma dopo una lunga riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il Movimento 5 ...

Suppletive Roma, Conte: 'Ringrazio il Pd e Letta ma non mi è possibile dedicarmi ad altro' Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, declina la candidatura alle suppletive di Roma . 'Ringrazio il Pd e Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta di candidatura per il ...

Elezioni l'8 e il 9 maggio 2022. I leader dei partiti al lavoro sulle liste Giuseppe Conte è sempre più debole nel Movimento 5 Stelle , come dimostrano i tentennamenti sulla candidatura per le suppletive a Roma, e, stretto tra Beppe Grillo e i governisti di Luigi Di Maio, ...

M5s, conferenza stampa di Giuseppe Conte sull’organizzazione del Movimento: la diretta Il Fatto Quotidiano Elezioni, Conte non si candiderà alle suppletive di Roma E' durata poche ore l'ipotesi di una candidatura del leader del M5s alle elezioni suppletive di Roma per il posto di deputato resosi vacante ...

Suppletive, Conte: “Impossibile dedicarsi ad altro, dedizione completa al M5S” "Dopo un nuovo supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il M5s. Non mi è possibile dedicarmi ad altro". Lo ha ...

