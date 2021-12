Giulia Salemi commenta Delia al GF Vip | ecco cosa avrebbe fatto con Pierpaolo 

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Clarissa Selassié, Andrea Zelletta, Lorenzo Amoruso e Daniel Greco! Giulia S… - GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Mercedesz Henger e Beatrice Cossu! Giul… - MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Ainett Stephens, Nicolas Marselli, Lorenzo Gori e Nina Rima! Giulia Salemi e… - Ro22403371 : RT @Lino84532951: Caro Lorenzo vengo con questa mia a dirvi #gfvipparty #PRELEMI Giulia Salemi Giulia Salemi - matildadeitweet : semplicemente Giulia salemi e la sua parlantina asfaltando lollo #gfvipparty -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Anche, ex gieffina, ha criticato la Nazzaro, che ha accusato le principesse di non essere delle "vip": " Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un ...Eravamo io, Raimondo Todaro,, la Dark Polo Gang e un giornalista di una testata importante. Ho raccontato questo aneddoto e un ufficio stampa se n'è uscito dicendo 'Fidanzatevi!' , ma ...È nato Cesare Mainardi, il primo figlio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli. La compagna del cuoco 38enne, ex concorrente del Grande Fratello, ha dato alla luce il piccolo il 6 dic ...Dopo che sono stati resi noti i big che prenderanno parte al Festival di Sanremo, sono arrivate pesanti accuse da parte di Francesco Monte che non condivide alcune decisioni. Francesco Monte è un pers ...