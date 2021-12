Giugliano, dopo la bomba commerciante si ribella alla camorra: “Non vi pagherò mai” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Io non pagherò mai, loro perdono solo tempo”. Si è rivolto con queste parole il titolare della sala scommesse di Varcaturo, agli autori dell’attentato di questa notte. Ignoti, intorno alle ore 2, hanno fatto esplodere un ordigno davanti alla vetrina del centro scommesse Intralat di via Madonna del Pantano all’altezza del civico 72. Giugliano, parla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Io nonmai, loro perdono solo tempo”. Si è rivolto con queste parole il titolare della sala scommesse di Varcaturo, agli autori dell’attentato di questa notte. Ignoti, intorno alle ore 2, hanno fatto esplodere un ordigno davantivetrina del centro scommesse Intralat di via Madonna del Pantano all’altezza del civico 72., parla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

