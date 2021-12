Giovanni Porcelli a Teleclubitalia | “Se Comune trova una sede si può aprire hub vaccinale a Giugliano centro”

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “Se l’amministrazione comunale battesse un colpo e nelle prossime ore destinasse una struttura accogliente per questa attività, l’Asl Napoli 2 Nord potrà allestire in poco tempo una struttura. Ritengo che su questi temi non ci possono essere difetti di comunicazione o politica che tenga. E’ necessario unanche aldi, L'articolonotizie da Napoli e dall'Italia.