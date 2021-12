Giovanni Minoli: Avrei fatto volentieri il presidente della Rai (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giovanni Minoli: «Troppi giornalisti irresponsabili» Libero, pagina 18, di Francesca D’Angelo. Sa, Giovanni Minoli, un po’ mi spiace.«Per cosa?».Di non poter iniziare quest’intervista chiedendole come si sta, in Rai, da presidente. E non mi dica che «era solo una provocazione» perché non le credo…«Il presidente Rai lo Avrei fatto volentieri: Avrei potuto dare una mano di esperienza a un amministratore delegato che veniva da altri lidi. L’attuale presidente Marinella Soldi ha però tali caratteristiche e vanta esperienze internazionali significative. Dunque, forse, a conti fatti, non c’era bisogno di me…».Quindi promuove il duo Fuortes-Soldi?«È presto per dirlo: è una valutazione che si potrà fare solo ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 6 dicembre 2021): «Troppi giornalisti irresponsabili» Libero, pagina 18, di Francesca D’Angelo. Sa,, un po’ mi spiace.«Per cosa?».Di non poter iniziare quest’intervista chiedendole come si sta, in Rai, da. E non mi dica che «era solo una provocazione» perché non le credo…«IlRai lopotuto dare una mano di esperienza a un amministratore delegato che veniva da altri lidi. L’attualeMarinella Soldi ha però tali caratteristiche e vanta esperienze internazionali significative. Dunque, forse, a conti fatti, non c’era bisogno di me…».Quindi promuove il duo Fuortes-Soldi?«È presto per dirlo: è una valutazione che si potrà fare solo ...

