(Di lunedì 6 dicembre 2021) Arriva sorridente, stretta in un piumino bianco-neve. E scatta il primo selfie con un divertito Babbo Natale sulle note di Jingle Bells. È l’ingresso dinel villaggio di2021, il Natale dei Conservatori. La leader di Fratelli d’Italia taglia il nastro della tradizionale kermesse della destra italiana, giunta alle 23esima edizione. Quest’anno in una inedita veste natalizia. Allestita nel cuore di Roma, a piazza Risorgimento, la festa intitolata al protagonista della Storia Infinita di Ende durerà fino al 12 dicembre. Sei giorni intensi di incontri dibattiti, tavole rotonde, videocollegamenti, concerti. Mercatini natalizi, pista di pattinaggio. Presepi e vin brulé.inaugura: qui il vero...

Advertising

SecolodItalia1 : Giorgia Meloni: «Atreju è il luogo del confronto politico. Ci piace ascoltare gli altri punti di vista»… - pietro30199674 : RT @Libero_official: Per #Monti 'il livello culturale del popolo italiano è scarso' e questo ha ripercussioni sul 'diritto di voto': la dur… - tempoweb : #Meloni sbugiarda #Renzi: “Governa e spartisce poltrone con #Conte”. Siluro sull’#ArabiaSaudita #movimento5stelle… - ferni_f : RT @manginobrioches: Bravi Giorgia #Meloni, Matteo #Salvini e l'altro Matteo: con i 20 euro risparmiati ogni mese invece che buttati in un… - AlbericoBarberi : RT @oscarwildeness: Billie ha terminato la sua fase Giorgia Meloni e ha iniziato la sua fase Mara Carfagna -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

LiberoQuotidiano.it

Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia,, a margine dell'inaugurazione di Atreju 2021, a Roma. ror/sat/red SponsorLo dice la Presidente di Fratelli d'ItaliaGiorgia Meloni ha aperto la 23esima edizione di Atreju in piazza Risorgimento a Roma. "Non è la prima volta che invitiamo buona parte dei leader di partito.La sfida politica, ora, è al centro. Uno spazio acclamato da diverse forze che si potrebbero federare insieme. Anche in vista Quirinale.