Gilles Rocca | chi è | età | carriera | Instagram | chi è la fidanzata | altezza | L’Isola dei Famosi 2021 | Ballando con le Stelle

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno. Tra gli affetti stabili della trasmissione, condotta da Serena Bortone, ci sarà anche! Ma conosciamolo meglio!: chi è, età,con leè nato a Roma il 12 gennaio del 1983, da genitori titolari di un’azienda di famiglia che si occupa di noleggio e assistenza tecnica di strumenti musicali. E’ un ex calciatore della Primavera della Lazio. Ex perchè, purtroppo, dopo un incidente ha dovuto abbandonare il mondo del calcio. Ma nulla è perduto.si è avvicinato al mondo del cinema e dal 2005 ha iniziato a recitare in diverse serie televisive, fra cui Don Matteo, ...

Advertising

altrogiornorai1 : I nostri #AffettiStabili oggi ?? @memo_remigi_, @JessicaMorlacc1, Gilles Rocca, @ECaserio e @PietroMasotti… - Dansai75 : RT @altrogiornorai1: I nostri #AffettiStabili oggi ?? Natalia Titova, @CarrisiRomina, @JessicaMorlacc1 e Gilles Rocca #OggièUnAltroGiorno @… - MarinaVanDerWoo : Io sempre ammirata dalla bonaggine di Gilles Rocca #OggiEUnAltroGiorno - zazoomblog : Gilles Rocca chi è la fidanzata Miriam Galanti: “Dopo l’Isola ci siamo lasciati e poi ripresi” - #Gilles #Rocca… - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: I nostri #AffettiStabili oggi ?? Natalia Titova, @CarrisiRomina, @JessicaMorlacc1 e Gilles Rocca #OggièUnAltroGiorno @… -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

CheNews.it

Ma non è la prova volta: durante la scorsa edizione la ballerina era in coppia cone anche in quella occasione i media e la giura avevano visto qualcosa di più che una semplice amicizia; ......Stelle si sta infatti dirigendo verso il suo gran finale che svelerà il vincitore della sedicesima edizione del programma che prenderà in mano il trofeo che per un anno è appartenuto a. ...Sabato 4 dicembre 2021 va in onda la prima semifinale di Ballando con le Stelle. La sedicesima edizione del programma si avvia verso il suo gran finale sche svelerà il vincitore di quest'anno. Si rend ...Gilles Rocca è uno dei personaggi dello spettacolo più popolari. Ma sapete chi è il padre che ha contribuito a renderlo popolare?