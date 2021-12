GF Vip | Soleil gelosa di Alex Belli | Lulù Selassié nel mirino VIDEO

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il pranzo del lunedì, non sembra aver calmato gli animi dei partecipanti al reality show, spesso in tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. La convivenza tra i Vipponi appare decisamente in bilico, soprattutto per alcuni. Tra i partecipanti sofferenti e attualmente poco tolleranti c’è anche. In pieno tormento sentimentale per essersi ritrovato … L'articolo GF Vip,dinelproviene da Velvet Gossip.