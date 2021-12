GF Vip, gli spoiler di Cesara Buonamici: Kabir Bedi nuovo concorrente e una sorpresa di Pippo Baudo per Katia Ricciarelli – Video (Di lunedì 6 dicembre 2021) Kabir Bedi Kabir Bedi è pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021? E’ questa l’”indiscrezione” che ha lanciato, stasera, Cesara Buonamici nel corso del TG5. Collegata con Alfonso Signorini, la donna ha infatti chiesto, in tono scherzoso, se è vero che l’indimenticato “Sandokan” varcherà la porta rossa di Cinecittà, cogliendolo del tutto impreparato (almeno all’apparenza). Una news a cui ne è seguita un’altra, ossia l’arrivo di Pippo Baudo, pronto a fare una sorpresa a Katia Ricciarelli. “Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io. E‘ vero che arriva Kabir Bedi?“ ha chiesto, durante il consueto lancio pre-diretta, Cesara ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 6 dicembre 2021)è pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021? E’ questa l’”indiscrezione” che ha lanciato, stasera,nel corso del TG5. Collegata con Alfonso Signorini, la donna ha infatti chiesto, in tono scherzoso, se è vero che l’indimenticato “Sandokan” varcherà la porta rossa di Cinecittà, cogliendolo del tutto impreparato (almeno all’apparenza). Una news a cui ne è seguita un’altra, ossia l’arrivo di, pronto a fare una. “Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io. E‘ vero che arriva?“ ha chiesto, durante il consueto lancio pre-diretta,...

