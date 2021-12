Gf Vip | Delia Duran lascia la casa di Alex Belli | «Addio Milano» L’annuncio su Instagram

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La telenovela del Gf Vip va avanti con continui colpi di scena. Il triangolo, Soleil Sorge,continua a tenere su il reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo la diretta di ieri sera in cui l’attore ha confessato di amare sia la moglie che l’influencer, è stata l’ex di Uomini e Donne a frenarlo dicendo che lei è innamorata della persona che hato fuori dalla porta rossa. Lagrande assente, la modella ieri ha preferito restare ae rifiutare l’invito della produzione del Grande Fratello Vip rimanendo dal divano a guardare il teatrino. La moglie dinon ha è voluta intervenire neanche telefonicamente per parlare con, il quale si è detto contento del fatto che la compagna non abbia voluto ...