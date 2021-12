GF Vip | Alex Belli abbandona la casa in diretta dopo la clip?

(Di martedì 7 dicembre 2021)è finalmente stato chiamato in confessionale da Alfonso Signorini: il conduttore ha voluto chiedere come stanno le cose all’attore ma, una volta sentita la soluzione al suo “problema”, corre ai ripari e tenta di trattenerlo nelladel Grande Fratello Vip. Cosa accadràl’ennesimo confronto? E Delia Duran perché non si fa viva ma rimane nell’ombra?e Soleil tutto finito? Forse si, forse no…ma la

Advertising

Topina2017 : RT @110011ciao: Gf vip presenta: Alex belli e soleil stasi che si credono più furbi di tutti noi #gfvip - Elisa60388018 : RT @imankmiza: Non si chiama Gf Vip ma “Alex & Soleil” (5 stagione), gna faccio più #gfvip - imankmiza : Non si chiama Gf Vip ma “Alex & Soleil” (5 stagione), gna faccio più #gfvip - RagazziniBruno : Gf vip Alex belli, attore fini alla fine - katiadiluna16 : Delia nel frattempo -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

Sta facendo discutere quello cheBelli e Soleil Sorge si sono detti nella notte al GF. Tra una carezza e l'altra, i due si sono bisbigliati alcune parole riguardanti il loro rapporto che stanno facendo andare i ...... 'Mi dà fastidio' Aldo Montano è una delle anime del Grande Fratello, infatti si è abituati a ... Aldo Montano , dopo aver visto le clip di Soleil in confessionale che imitavaBelli invitandolo ...Forse una delle vicende che più ha creato scalpore di questa edizione di #GFVIP è l’intesa nata tra Alex e Soleil che, giorno dopo giorno, continua a crescere. L’attore, pur avendo una moglie a casa c ...Nell'ultima puntata del "GF Vip" Alfonso Signorini prova a far scontrare Aldo Montano e Soleil Sorgè, ma la lite tra i due non regala i risultati sperati.