GF Vip 6 | spunta il nome del nuovo eliminato | deve abbandonare la casa

Advertising

zazoomblog : “No deve stare fermo”. Tra Alex e Soleil spunta un altro: colpo di scena al GF Vip - #stare #fermo”. #Soleil… - infoitcultura : Bomba al GF Vip: 'Sono il suo amante', cosa spunta fuori - infoitcultura : “Ecco cosa penso davvero di Aldo Montano”: spunta la verità al Grande Fratello Vip - zazoomblog : Perché si paragona Sophie a Clizia Incorvaia? Spunta di nuovo “Buscetta” al GF Vip (ma non è come sembra…) – VIDEO… - infoitcultura : GF Vip, spunta il gossip bomba su Soleil e Delia Duran: “Smontato il teatrino” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip spunta

GF, Biagio D'Anelli a Miriana Trevisan: 'Non conosco i tuoi gossip'. Qualcosa però non torna Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan si sono molto avvicinati al Grande Fratello6 . Difatti i due hanno passato davvero tanto tempo insieme in questi ultimi giorni passati nella casa più spiata dagli italiani, tanto da far indurre a pensare che tra loro sia scattato qualcosa ...Leggi anche - > Lorella Cuccarini e Beyoncè, il retroscenafuori solo ora: è stato svelato tutto a Verissimo A distanza di pochissimi giorni dalla ... l'ex concorrente del GFed amatissima ...Nuova eliminazione nella 25esima puntata del GF Vip 6. Questa sera Signorini comunicherà il verdetto: abbandonerà lei la casa?Una dura confessione agli altri concorrenti della Casa del GF Vip 6 sui suoi problemi di salute che ha dovuto affrontare negli anni ...