Gf Vip 6, Ferdinando Giordano fa chiarezza sulle “motivazioni serie” dietro al suo mancato ingresso nella Casa (Di lunedì 6 dicembre 2021) Alcuni giorni fa Gabriele Parpiglia aveva parlato del mancato ingresso di Ferdinando Giordano all’interno della Casa del Gf Vip 6. Il giornalista aveva rivelato che vi erano delle motivazioni serie che avevano portato Ferdinando a non partecipare al reality. Proprio l’ex gieffino è intervenuto sui social per fare chiarezza su quanto detto: C’è una cosa che voglio fare prima che si continui a dire chissà che cosa. Ieri mi è arrivato l’articolo dove Parpiglia diceva alcune cose sulla mia mancata partecipazione al Gf. Ha detto delle parole che qualcuno forse ha travisato, però se ascoltate bene dice cose anche giuste. Però forse qualcuno, sentendo le “motivazioni più serie” chissà cosa avrà pensato. Non ... Leggi su isaechia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Alcuni giorni fa Gabriele Parpiglia aveva parlato deldiall’interno delladel Gf Vip 6. Il giornalista aveva rivelato che vi erano delleche avevano portatoa non partecipare al reality. Proprio l’ex gieffino è intervenuto sui social per faresu quanto detto: C’è una cosa che voglio fare prima che si continui a dire chissà che cosa. Ieri mi è arrivato l’articolo dove Parpiglia diceva alcune cose sulla mia mancata partecipazione al Gf. Ha detto delle parole che qualcuno forse ha travisato, però se ascoltate bene dice cose anche giuste. Però forse qualcuno, sentendo le “più” chissà cosa avrà pensato. Non ...

