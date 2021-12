GF Vip 6 anticipazioni stasera | le Selassiè al centro delle polemiche

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Oggi, lunedì 6 Dicembre, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il programma terrà di nuovo compagnia al pubblico venerdì prossimo ma, intanto, scopriamo ledell’appuntamento odierno. A solo pochi giorni di distanza dalla puntata di venerdì scorso un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip sta per tornare. Fra poche ore, infatti, Alfonso Signorini accoglierà i suoi ospiti e il suo pubblico nel celebre studio del reality, accompagno da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nei panni di opinioniste! La scorsa settimana abbiamo visto Alex Belli confessare di essersi innamorato di Soleil Sorge ma di amare, allo stesso tempo, anche la moglie Delia che, intanto, sembra avere lasciato la casa in cui viveva con il marito. Cosa succederà, invece, oggi? Scopriamo insieme qualche anticipazione! Grande Fratello Vip: ...

Advertising

tvblogit : Grande Fratello Vip 6: anticipazioni puntata stasera, nomination ed eliminazioni - GenteVipNews : “GRANDE FRATELLO VIP” 2021 | anticipazioni stasera 6 dicembre | Gfvip - GenteVipNews : “GRANDE FRATELLO VIP” 2021 | anticipazioni stasera 6 dicembre | Gfvip - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 6: le anticipazioni della venticinquesima puntata #fratello #anticipazioni #venticinquesima… - APmagazineit : Ospiti nella Casa, flirt tra i concorrenti e il nuovo eliminato: ecco i temi della puntata di Grande Fratello VIP i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip anticipazioni

Today

Grande Fratellostasera: dove vederlo in tv e streaming Il Grande Fratellosarà trasmesso in diretta tv su Canale 5 a partire dalle ore 21.35, dopo Striscia la Notizia. Sarà possibile seguire ...Grande Fratello, puntata di stasera: Lulù Selassiè a rischio eliminazione Nuova puntata del Grande Fratelloin onda questa sera con la conduzione di Alfonso Signorini e la ...ANTICIPAZIONI. Grande Fratello Vip, le anticipazioni di lunedì 6 dicembre Tutte le anticipazioni della puntata del GF Vip che andrà in onda lunedì 6 dicembre ...Questa sera andrà in onda la venticinquesima puntata del Gf Vip 6. Ecco le anticipazioni sul prossimo appuntamento con Alfonso Signorini ed ...