Gf Vip 6, Alfonso Signori si sbottona su Soleil Sorge: il suo parere sulla concorrente (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da quando si sono accesi i riflettori nella casa del Gf Vip 6, Soleil Sorge non ha mai smesso di far parlare di sé. Nelle ultime settimane non si fa altro che discutere sul web e non solo della sua relazione con Alex Belli, che sta tenendo col fiato sospeso milioni di telespettatori. Proprio su Soleil si è espresso il conduttore del reality: Alfonso Signorini, che ha reso noto il suo pensiero sulla complessa personalità dell’ ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Alfonso Signorini interviene su Soleil Sorge: il pubblico è diviso Soleil Stasi continua a far discutere il pubblico attento alle dinamiche del Grande Fratello Vip. I telespettatori sembrano avere pareri discordanti sull’ ex corteggiatrice di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da quando si sono accesi i riflettori nella casa del Gf Vip 6,non ha mai smesso di far parlare di sé. Nelle ultime settimane non si fa altro che discutere sul web e non solo della sua relazione con Alex Belli, che sta tenendo col fiato sospeso milioni di telespettatori. Proprio susi è espresso il conduttore del reality:ni, che ha reso noto il suo pensierocomplessa personalità dell’ ex corteggiatrice di Uomini e Donne.ni interviene su: il pubblico è divisoStasi continua a far discutere il pubblico attento alle dinamiche del Grande Fratello Vip. I telespettatori sembrano avere pareri discordanti sull’ ex corteggiatrice di ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip: Karia Ricciarelli confessa di aver pensato alla morte, Alfonso Signorini si commuove - paolamontef : RT @_snoowhite: Fateglielo vedere e spiegateglielo a Manila che di vip non ha niente e non la considera nemmeno Alfonso così. Quindi prima… - aur24 : RT @_snoowhite: Fateglielo vedere e spiegateglielo a Manila che di vip non ha niente e non la considera nemmeno Alfonso così. Quindi prima… - Federic32719920 : RT @_snoowhite: Fateglielo vedere e spiegateglielo a Manila che di vip non ha niente e non la considera nemmeno Alfonso così. Quindi prima… - always4x4 : RT @_snoowhite: Fateglielo vedere e spiegateglielo a Manila che di vip non ha niente e non la considera nemmeno Alfonso così. Quindi prima… -