Germania, pronta la squadra di governo per il dopo Merkel (Di lunedì 6 dicembre 2021) A due giorni dal passaggio di consegne tra la cancelliera uscente Angela Merkel e il suo successore Olaf Scholz, anche i socialdemocrati dell'Spd, dopo i Liberali e i Verdi, hanno annunciato i loro ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) A due giorni dal passaggio di consegne tra la cancelliera uscente Angelae il suo successore Olaf Scholz, anche i socialdemocrati dell'Spd,i Liberali e i Verdi, hanno annunciato i loro ...

Advertising

ECrivellaro : #Intel sarebbe pronta a investire 80 miliardi di dollari in Europa nel prossimo decennio. La giga factory sarà in G… - gasaca26 : RT @noitre32: Ospedali di Brescia e Bergamo con pazienti importati dalla Germania. Lombardia pronta ad entrare in zona gialla ?? - CiccioLupis : RT @LucianoSetti1: @dessere88 Premesso che non c'ero. So che Il nazismo è nato in Austria, non in Germania. Vedete un po' ciò che sta accad… - LucianoSetti1 : @dessere88 Premesso che non c'ero. So che Il nazismo è nato in Austria, non in Germania. Vedete un po' ciò che sta… - mrcrto : RT @Mcogitoergosum: @_GrayDorian @mire_mori Un'organizzazione perfetta. Anche la Svizzera si è detta pronta ad aiutare la Germania. Così an… -