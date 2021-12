Germania | la foto shock per i No vax | «Ecco i farmaci che ogni paziente Covid deve prendere ogni giorno»

(Di lunedì 6 dicembre 2021) «Armi nella lotta contro-19. Questi, infusi e alimenti liquidi vengono somministrati a uncon Coronavirus gravemente malato e ventilato nella nostra unità di terapia intensiva – AL. Una vaccinazione può proteggere da questo». Sono queste le parole che accompagnano unapubblicata da un ospedale bavarese su Instagram. Tre cliniche a Eggenfelden, Pfarrkirchen e Simbach am Inn, il complesso offre assistenza per il distretto di Rottal-Inn. E con questa mossa manda un messaggio ai No vax più accaniti, sperando di convincerli a convertirsi alla vaccinazione. Nellaci sono decine di flaconi, bottigliette, integratori, medicinali. L’ospedale in Bassa Sassonia è infatti sull’orlo del collasso a causa dell’impennata di contagi e di conseguenti ricoveri ...

Advertising

_LeChat_Noir : Io: mai usato quel cuore foto fake Sempre io che guardo Germania e Russia: ?????????????? - Mummichogblogd1 : Bernkastel-Kues - La città è un'attrazione turistica nella valle della Mosella, è conosciuta per alcuni dei miglior… - ManFr3e : RT @ItalianPolitics: Circa gli allarmi su Russia e Ucraina ricordiamo con molta attenzione che i presunti 'piani d'attacco' (congetture dei… - bull43may : RT @frank9you: @ladyonorato @bull43may Mosca 9 maggio,anniversario della vittoria sulla Germania nazista che aveva invaso l'Unione Sovietic… - frank9you : @ladyonorato @bull43may Mosca 9 maggio,anniversario della vittoria sulla Germania nazista che aveva invaso l'Unione… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania foto

Open

... come accade in Francia,o Svizzera, quest'ultima con il suo splendido cimitero del mondo (in), in Italia tutto si tinge dell' incomprensibile: una difficoltà tutta nostra nell'aprire i ...Nellaci sono decine di flaconi, bottigliette, integratori, medicinali. L'ospedale in Bassa ...del collasso a causa dell'impennata di contagi e di conseguenti ricoveri covid in tutta la. "...Sono crollati gli ordini di fabbrica n Germania nel mese di ottobre, archiviando un calo del 6,9%, a fronte di una stima degli analisti a -0,3%. Nel mese precedente era stato registrato un rialzo dell ...Tornano a frenare gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di ottobre. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è ...