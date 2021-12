Genoa | agente Rovella | “Giocatore di livello | dimostra di essere da Juventus”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “È undie lo stando anche in questa stagione, i dati parlano chiaro. Stando dida, vedremo quando tornerà a Torino. Peccato per l’infortunio, stava giocando benissimo”. Giuseppe Riso si è così esposto in merito alla situazione di Nicolò, centrocampista dele tra i migliori prospetti della Nazionale italiana, nonché protagonista nel. Il procuratore italiano ha rilasciato un’intervista per le colonne di ‘Tuttosport’, elogiando l’azzurrino ed esaltandone il rendimento recente; secondo il parere di Riso,meriterebbe di militare tra le fila delladi Massimiliano Allegri. Aspettando il rientro dal recente infortunio, il ...

Advertising

sportface2016 : #Genoa, agente #Rovella: 'Dimostra di essere da #Juventus, giocatore di livello' - Cucciolina96251 : RT @SimoneTogna: Oltre ai contatti telefonici con l'Inter, ieri l'agente di Agustin Alvarez (e di Darwin Núñez) era a Genoa-Milan. Oggi a F… - imepicbrozo77 : RT @SimoneTogna: Oltre ai contatti telefonici con l'Inter, ieri l'agente di Agustin Alvarez (e di Darwin Núñez) era a Genoa-Milan. Oggi a F… - ParmeshSriv : RT @SimoneTogna: Oltre ai contatti telefonici con l'Inter, ieri l'agente di Agustin Alvarez (e di Darwin Núñez) era a Genoa-Milan. Oggi a F… - ArtCarbonero : RT @SimoneTogna: Oltre ai contatti telefonici con l'Inter, ieri l'agente di Agustin Alvarez (e di Darwin Núñez) era a Genoa-Milan. Oggi a F… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa agente

Buon Calcio a Tutti

Nella sua scuderia c'è anche Rovella, centrocampista della Juventus in prestito al: quando ... Prima di intraprendere la carriera di, lavorava al ristorante. Come vive l'etichetta di ex ......tra gli altri di Rovella, Piccoli e Maldini, ha svelato alcuni retroscena in chiave calciomercato per la JuventusNicolò Rovella pronto per la Juventus. Il centrocampista ora al, per il ...Giuseppe Riso, agente di Nicolò Rovella, ha parlato della possibilità di vedere il suo assistito alla Juventus già a gennaio ...Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Rovella, Piccoli e Maldini, ha svelato alcuni retroscena in chiave calciomercato per la Juventus ...