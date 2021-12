Generali Italia promuove il Master Advanced Analytics for Insurtech dell’Università di Salerno (Di lunedì 6 dicembre 2021) Generali Italia ha istituito cinque borse di studio a favore di studenti che hanno conseguito la laurea magistrale iscritti alla prima edizione del Master Universitario di II° livello “Advanced Analytics for Insurtech” dell’Università degli Studi di Salerno, sviluppato in partnership con la Compagnia. Due delle cinque borse di studio sono riservate esclusivamente a studentesse, quale parte del programma Generali4Girls in Stem. L’iniziativa, promossa da Generali Italia, è volta a sostenere una maggior presenza femminile nei corsi di laurea cosiddetti Stem, cioè relativi all’ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, dove si registrano percentuali di iscrizioni femminili inferiori ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021)ha istituito cinque borse di studio a favore di studenti che hanno conseguito la laurea magistrale iscritti alla prima edizione delUniversitario di II° livello “fordegli Studi di, sviluppato in partnership con la Compagnia. Due delle cinque borse di studio sono riservate esclusivamente a studentesse, quale parte del programma4Girls in Stem. L’iniziativa, promossa da, è volta a sostenere una maggior presenza femminile nei corsi di laurea cosiddetti Stem, cioè relativi all’ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, dove si registrano percentuali di iscrizioni femminili inferiori ...

