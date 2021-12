Gazzetta: Mertens punta al Mondiale del Qatar, non aspetterà il Napoli all’infinito (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport torna sul rinnovo del contratto di Dries Mertens. Il belga vorrebbe restare a Napoli, lo ha dichiarato ancora una volta dopo il match con l’Atalanta. Ma punta al Mondiale, e per arrivarci deve giocare anche nei primi mesi della prossima stagione. E il Napoli? aspetterà fine anno: prima di proporre il rinnovo vuole assicurarsi il pass della Champions. “De Laurentiis vuole attendere la certezza di un posto in Champions e assicurarsi dunque anche la buona salute dell’attaccante prima di decidere la riconferma. Tutto legittimo, ma attenzione perché Mertens ama Napoli, ma ha come obiettivo giocare il Mondiale a dicembre 2022 in Qatar, il suo terzo. Per farlo dovrà avere con certezza ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ladello Sport torna sul rinnovo del contratto di Dries. Il belga vorrebbe restare a, lo ha dichiarato ancora una volta dopo il match con l’Atalanta. Maal, e per arrivarci deve giocare anche nei primi mesi della prossima stagione. E ilfine anno: prima di proporre il rinnovo vuole assicurarsi il pass della Champions. “De Laurentiis vuole attendere la certezza di un posto in Champions e assicurarsi dunque anche la buona salute dell’attaccante prima di decidere la riconferma. Tutto legittimo, ma attenzione perchéama, ma ha come obiettivo giocare ila dicembre 2022 in, il suo terzo. Per farlo dovrà avere con certezza ...

