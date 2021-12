Gattuso racconta la verità sulla rottura con la Fiorentina | “Non è mai successo nella mia carriera!”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Durante il programma Report, in onda su Rai 3, è stato mandato in onda un servizio riguardante l’avventura, brevissima, dipanchina della, dove sono stati svelati alcuni retroscenavicenda dell’ex tecnico del Napoli. Sono statiti precisamente alcuni disguidi tra il procuratore di Ringhio, Jorge Mendes e la società viola. “Mendes ha chiesto di rispondere in tempi brevi allain merito alla trattativa, non andata a buon fine, riguardante Sergio Olivera del Porto. Se le cose non fossero finite nel modo giusto, si sarebbero verificati dei problemi anchestoria”. Proprio Gennaroè intervenutondo come sono andate le cose: “Chi mi ...