Garmin al fianco delle piccole grandi imprese sportive

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Avventura e passione sportiva sono stati i protagonisti della sesta edizione dei Beat Yesterday Awards, i premi istituiti daItalia per celebrare chi ha fatto dello sport la propria sfida quotidiana, superando i propri limiti e raggiungendoobiettivi. Una serata che ha coinvolto un bel parterre di fuoriclasse in veste di ospiti come Michele Cannoni del Team Luna Rossa, l’alpinista Hervé Barmasse, il Campione di ciclismo Alessandro Ballan, il motociclista italiano Alessandro Botturi e persino la iena Matteo Viviani. Nell’anno della ripartenza, i protagonisti di queste cinque storie - scelte tra oltre 700 candidature ricevute in soli tre mesi - hanno voluto mettersi alla prova in diverse avventure, dal trail running al ciclismo, dalla nautica al motociclismo, passando per l’outdoor: persone comuni che hanno saputo raggiungere con ...