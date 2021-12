Galli: «Neanche il più ottimista dei tifosi avrebbe immaginato il Milan capolista» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giovanni Galli in un’intervista a la Gazzetta dello Sport, ha dato la sua opinione sulla lotta scudetto in Serie A e sul Milan Giovanni Galli in un’intervista a la Gazzetta dello Sport, ha dato la sua opinione sulla lotta scudetto in Serie A e sul Milan. Ecco le sue parole: Milan IN TESTA – «Neanche il più ottimista dei tifosi avrebbe immaginato il Milan al comando davanti a squadre che, sulla carta, parevano più strutturate». HANDANOVIC O MAIGNAN – «Due portieri fortissimi, entrambi aggiungono punti. Handa si conosce, Maignan è stato una sorpresa alla sua prima stagione in A. Ha doti fisiche straordinarie, è elastico e potente, non ha fatto rimpiangere Donnarumma». TESTA A TESTA CON L’INTER – «La ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giovanniin un’intervista a la Gazzetta dello Sport, ha dato la sua opinione sulla lotta scudetto in Serie A e sulGiovanniin un’intervista a la Gazzetta dello Sport, ha dato la sua opinione sulla lotta scudetto in Serie A e sul. Ecco le sue parole:IN TESTA – «il piùdeiilal comando davanti a squadre che, sulla carta, parevano più strutturate». HANDANOVIC O MAIGNAN – «Due portieri fortissimi, entrambi aggiungono punti. Handa si conosce, Maignan è stato una sorpresa alla sua prima stagione in A. Ha doti fisiche straordinarie, è elastico e potente, non ha fatto rimpiangere Donnarumma». TESTA A TESTA CON L’INTER – «La ...

