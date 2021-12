Gabriele Rossi butta nel dimenticatoio Garko: il fidanzato è famosissimo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Gabriele Rossi ha dimenticato ufficialmente il suo ex compagno Gabriel Garko. L’attore romano è fidanzatissimo e finalmente è uscito allo scoperto rivelando chi è il suo partner, come si sono conosciuti e da quanto tempo va avanti la sua love story. Gabriele Rossi-AltranotiziaSapete chi è il fidanzato dell’attore romano Gabriele Rossi? il famoso volto di L’onore e il rispetto ha un compagno di cui è molto innamorato. Scopriamo di chi si tratta. Gabriele Rossi dice addio a Garko Gabriele Rossi parlò a Barbara D’Urso, durante una punta del programma Live – Non è la D’Urso, della storia d’amore che ha avuto con l’attore e modello Gabriel ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021)ha dimenticato ufficialmente il suo ex compagno Gabriel. L’attore romano è fidanzatissimo e finalmente è uscito allo scoperto rivelando chi è il suo partner, come si sono conosciuti e da quanto tempo va avanti la sua love story.-AltranotiziaSapete chi è ildell’attore romano? il famoso volto di L’onore e il rispetto ha un compagno di cui è molto innamorato. Scopriamo di chi si tratta.dice addio aparlò a Barbara D’Urso, durante una punta del programma Live – Non è la D’Urso, della storia d’amore che ha avuto con l’attore e modello Gabriel ...

Advertising

altrogiornorai1 : Gabriele Rossi racconta come ha conosciuto il suo compagno Lorenzo Licitra ?? #OggièUnAltroGiorno @serenabortone… - matteovibez : appena scoperto che lorenzo licitra quello che vinse xfactor nell’edizione dei maneskin scopa con gabriele rossi io… - AntoJane98 : RT @clarinsolia: tweet di apprezzamento per gabriele rossi: una delle mie crush sempreverdi #carla #calrlafracci - segnodiluna : Gabriele Rossi in realtà prima di essere attore è proprio un ballerino, ed ha anche un’accademia di danza a Roma ?? - BNedaris : @lalla_tzn @silvietta_72 @imironicc Gabriele Rossi in realtà nasce ballerino -