Gabriel Robert Marincat condannato. Era accusato di aver violentato e ucciso Sharon Barni di 18 mesi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Gabriel Robert Marincat è stato condannato per aver ucciso la piccola Sharon Barni, di appena 18 mesi, figlia della sua ex convivente; il 26enne romeno è stato anche condannato a risarcire la famiglia della vittima. I fatti risalgono all’11 gennaio 2021 quando la nonna della piccola Sharon ha trovato la nipotina agonizzante in casa; insieme a lei c’era Marincat, all’epoca compagno della mamma della piccola, che aveva parlato di un incidente con una stufa. Successivamente l’uomo è stato arrestato, a seguito degli esami autoptici sul corpo della bimba (morta successivamente in ospedale) sono emerse prove di una presunta violenza fisica e sessuale. Lo scorso 11 novembre, durante il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 dicembre 2021)è statoperla piccola, di appena 18, figlia della sua ex convivente; il 26enne romeno è stato anchea risarcire la famiglia della vittima. I fatti risalgono all’11 gennaio 2021 quando la nonna della piccolaha trovato la nipotina agonizzante in casa; insieme a lei c’era, all’epoca compagno della mamma della piccola, che aveva parlato di un incidente con una stufa. Successivamente l’uomo è stato arrestato, a seguito degli esami autoptici sul corpo della bimba (morta successivamente in ospedale) sono emerse prove di una presunta violenza fisica e sessuale. Lo scorso 11 novembre, durante il ...

aranciaverde : RT @Agenzia_Ansa: La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Gabriel Robert Marincat, per l'omicidio di Sharon Barni, la bimba d… - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Gabriel Robert Marincat, per l'omicidio di Sharon Barni, la bimba d… - Agenzia_Ansa : La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Gabriel Robert Marincat, per l'omicidio di Sharon Barni, la b… - QdSit : La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Gabriel Robert Marincat, romeno di 26 anni, per l'omicidio de… - gio_b_tta : RT @RadioQuar: ??BATTLE?? tra due veri giganti, quella di domattina tra @musicassetta & @SalvatoreC1970: ????ROBERT WYATT Vs PETER GABRIEL??… -