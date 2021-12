Fuori dal Coro, anticipazioni: i temi della puntata di martedì 7 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) martedì 7 dicembre 2021 andrà in onda su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro. Anche questa settimana l'appuntamento fissato per le ore 21.20 sarà ricco di temi interessanti che regaleranno ai telespettatori numerosi spunti di riflessione. Quella in onda questo martedì sarà l'ultima puntata di questa stagione della trasmissione di attualità e approfondimento che tornerà dopo le festività, martedì 11 gennaio 2022. Scopriamo quindi quali saranno gli argomenti di cui parlerà il conduttore Mario Giordano. Spazio alle vicende dei ladri di case nell'ultima puntata di Fuori dal Coro Nel corso della serata, il presentatore e giornalista Mario Giordano ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 6 dicembre 2021)2021 andrà in onda su Rete 4 una nuovadidal. Anche questa settimana l'appuntamento fissato per le ore 21.20 sarà ricco diinteressanti che regaleranno ai telespettatori numerosi spunti di riflessione. Quella in onda questosarà l'ultimadi questa stagionetrasmissione di attualità e approfondimento che tornerà dopo le festività,11 gennaio 2022. Scopriamo quindi quali saranno gli argomenti di cui parlerà il conduttore Mario Giordano. Spazio alle vicende dei ladri di case nell'ultimadidalNel corsoserata, il presentatore e giornalista Mario Giordano ...

