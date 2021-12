Friedrich Hölderlin è stato il primo grande poeta moderno (Di lunedì 6 dicembre 2021) I Meridiani, la collana pubblicata da Mondadori, forma un mondo a parte – come è della diretta ispiratrice, la Bibliothèque de la Pléiade, per gli amatori “la Pléiade” e basta. Due sono i motivi per cui noi lettori li aspettiamo e li facciamo nostri: il fatto di raccogliere in uno o più volumi l’intera opera di un autore ritenuto fondamentale; il saggio introduttivo, le introduzioni alle singole parti e gli apparati critici opera in certi casi di un singolo scrittore-lettore. Quel che mi interessa dire è che ci sono Meridiani che sono d’autore: per la qualità del saggio introduttivo e della curatela. Si finisce così col dirli il Meridiano di Pascoli “di” Cesare Garboli; il Meridiano della Recherche “di” Giovanni Raboni; il Meridiano di Baudelaire “di” Giovanni Raboni e Giuseppe Montesano, e altri ancora. Dirò di più: un Meridiano per essere tale deve essere d’autore: come la monografia ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 dicembre 2021) I Meridiani, la collana pubblicata da Mondadori, forma un mondo a parte – come è della diretta ispiratrice, la Bibliothèque de la Pléiade, per gli amatori “la Pléiade” e basta. Due sono i motivi per cui noi lettori li aspettiamo e li facciamo nostri: il fatto di raccogliere in uno o più volumi l’intera opera di un autore ritenuto fondamentale; il saggio introduttivo, le introduzioni alle singole parti e gli apparati critici opera in certi casi di un singolo scrittore-lettore. Quel che mi interessa dire è che ci sono Meridiani che sono d’autore: per la qualità del saggio introduttivo e della curatela. Si finisce così col dirli il Meridiano di Pascoli “di” Cesare Garboli; il Meridiano della Recherche “di” Giovanni Raboni; il Meridiano di Baudelaire “di” Giovanni Raboni e Giuseppe Montesano, e altri ancora. Dirò di più: un Meridiano per essere tale deve essere d’autore: come la monografia ...

Advertising

luigideluca_vf : Conclusa a #Roma l'annualità di alta #formazione in #Counseling in #emergenza, organizzata da #ASPIC. Un'altra esp… - semprelibri : RT @Giorgio51589046: @MariaAlongi2 @SalaLettura Che quello che faccio scorra da me come un fiume, senza forzature e senza ritegno, come avv… - Alice70A : RT @Giorgio51589046: @MariaAlongi2 @SalaLettura Che quello che faccio scorra da me come un fiume, senza forzature e senza ritegno, come avv… - guastellae : RT @Giorgio51589046: @MariaAlongi2 @SalaLettura Che quello che faccio scorra da me come un fiume, senza forzature e senza ritegno, come avv… - gighea : RT @Giorgio51589046: @MariaAlongi2 @SalaLettura Che quello che faccio scorra da me come un fiume, senza forzature e senza ritegno, come avv… -

Ultime Notizie dalla rete : Friedrich Hölderlin A Natura Dèi Teatri la danza di Antonella Bertoni e la filosofia di Susanna Mati È autrice della monografia Friedrich Nietzsche. Tentativo di labirinto (Feltrinelli 2017). In ... tra gli altri, Ninfa in labirinto (Moretti & Vitali 2006) e curato le poesie di Hölderlin e Novalis. ...

"La solitudine del poeta", alla scoperta della raccolta poetica di Donatini O ancora Friedrich Hölderlin (Lauffen am Neckar, 1770 " Tubinga, 1843) che nove anni prima di essere ricoverato in una clinica per alienati mentali, chiede nella lirica Iperione o l'eremita della ...

È autrice della monografiaNietzsche. Tentativo di labirinto (Feltrinelli 2017). In ... tra gli altri, Ninfa in labirinto (Moretti & Vitali 2006) e curato le poesie die Novalis. ...O ancora(Lauffen am Neckar, 1770 " Tubinga, 1843) che nove anni prima di essere ricoverato in una clinica per alienati mentali, chiede nella lirica Iperione o l'eremita della ...