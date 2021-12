Freddo e gelo in arrivo: sarà un giorno dell’Immacolata polare. Neve anche in pianura (Di lunedì 6 dicembre 2021) Neve in arrivo nel giorno dell’Immacolata, mercoledì 8 dicembre, anche in pianura. La settimana sarà caratterizzata da una nuova ondata di maltempo e da basse temperature in diverse regioni, come spiega il sito www.iLMeteo.it. Nelle prossime ore un vortice Freddo abbandonerà lentamente l’Italia influenzando il tempo al Centro-Sud e in Sardegna con rovesci diffusi e soprattutto nevicate a quote di collina sull’isola e al Centro e a 1000 metri al Sud. Al suo seguito soffieranno impetuosi venti di Maestrale che martedì non solo spazzeranno via le nubi su quasi tutte le regioni, ma faranno abbassare sensibilmente le temperature. Il Freddo che andrà ad accumularsi sulla Val padana permetterà all’intensa perturbazione in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021)innel, mercoledì 8 dicembre,in. La settimanacaratterizzata da una nuova ondata di maltempo e da basse temperature in diverse regioni, come spiega il sito www.iLMeteo.it. Nelle prossime ore un vorticeabbandonerà lentamente l’Italia influenzando il tempo al Centro-Sud e in Sardegna con rovesci diffusi e soprattutto nevicate a quote di collina sull’isola e al Centro e a 1000 metri al Sud. Al suo seguito soffieranno impetuosi venti di Maestrale che martedì non solo spazzeranno via le nubi su quasi tutte le regioni, ma faranno abbassare sensibilmente le temperature. Ilche andrà ad accumularsi sulla Val padana permetterà all’intensa perturbazione in ...

