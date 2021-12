Francia | 100 gatti morti scoperti in casa di un pensionato

Advertising

Un centinaio di cadaveri di gatti sono stati scoperti ieri a casa di un pensionato residente a Nizza, nel sud della Francia. Oltre ai gatti morti, ce n'erano un'altra ventina ancora vivi, ma in condizioni pietose di salute. I cadaveri, di cui gran parte erano stati riposti in scatole di plastica o di legno ...Cisgiordania, 16enne palestinese ucciso dall'esercito israeliano: per Tel Aviv aveva tentato di investire dei soldati. L'Isis occupa un villaggio nel nord iracheno. Macron normalizza anche Mohammed bi ...Orrore a Nizza. Venti animali sono stati tratti in salvo. Trovati anche resti di scoiattoli, topi e una mandibola di cane (ANSA) ...