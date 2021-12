Francesco Monte tuona sul Festival di Sanremo: le pesanti critiche dell’ex tronista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo che sono stati resi noti i big che prenderanno parte al Festival di Sanremo, sono arrivate pesanti accuse da parte di Francesco Monte che non condivide alcune decisioni. Francesco Monte è un personaggio televisivo di Taranto classe 1988. Inizia la sua carriera come modello per pagarsi gli studi alla facoltà di Economia. Diventa famoso L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo che sono stati resi noti i big che prenderanno parte aldi, sono arrivateaccuse da parte diche non condivide alcune decisioni.è un personaggio televisivo di Taranto classe 1988. Inizia la sua carriera come modello per pagarsi gli studi alla facoltà di Economia. Diventa famoso L'articolo proviene da CheSuccede.it.

AlexAng68052367 : RT @gabrielsniceass: le case discografiche quando si presenta francesco monte - Lepetitchat___ : RT @SiculaMente_: Stash che smette di seguire Amadeus per ripicca, i Jalisse che non hanno capito che ho più speranze io di uscire con Liam… - Lepetitchat___ : RT @amaricord: Tra Stash che unfollowa Amadeus e Francesco Monte contro Ana Mena direi che questo Sanremo promette benissimo - mony_carmy : Perché ? Francesco Monte voleva andare a Sanremo ? Seriamente ? Madonna cantano meglio le sciure alla corrida rispe… - soloversacexme : RT @unuomopop: cioè, non hanno polemizzato Patty Pravo e Marcella Bella e ha avuto da ridire FRANCESCO MONTE -