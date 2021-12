Foto di Natale con armi d'assalto, bufera sul deputato Gop (Di lunedì 6 dicembre 2021) È polemica in Usa dopo che Thomas Massie, un deputato repubblicano che rappresenta il Kentucky alla Camera Usa, ha postato su Twitter una Foto con sei suoi familiari sorridenti che, davanti ad un albero di Natale addobbato di tutto punto, imbracciano ognuno un’arma d’assalto. “Buon Natale. Ps. Babbo Natale, per favore porta munizioni come regalo”, è il commento che accompagna l’immagine. Una mossa che ha suscitato le critiche e l’indignazione di diversi democratici e dei genitori delle vittime di sparatorie scolastiche, come quella avvenuta appena 5 giorni fa in Michigan, la peggiore dal 2018, che ha causato quattro morti e sette feriti. Autore della strage è un quindicenne del liceo, Ethan Crumbley, ma anche i suoi genitori sono stati formalmente accusati di omicidio involontario per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) È polemica in Usa dopo che Thomas Massie, unrepubblicano che rappresenta il Kentucky alla Camera Usa, ha postato su Twitter unacon sei suoi familiari sorridenti che, davanti ad un albero diaddobbato di tutto punto, imbracciano ognuno un’arma d’. “Buon. Ps. Babbo, per favore porta munizioni come regalo”, è il commento che accompagna l’immagine. Una mossa che ha suscitato le critiche e l’indignazione di diversi democratici e dei genitori delle vittime di sparatorie scolastiche, come quella avvenuta appena 5 giorni fa in Michigan, la peggiore dal 2018, che ha causato quattro morti e sette feriti. Autore della strage è un quindicenne del liceo, Ethan Crumbley, ma anche i suoi genitori sono stati formalmente accusati di omicidio involontario per ...

