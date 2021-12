Fortnite Capitolo 3: Dove trovare, a cosa servono e come si usano le tende (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una delle novità del Capitolo 3 di Fortnite è la presenza delle tende da campeggio, Dove trovarle, a cosa servono e come si usano? Scopriamolo insieme. come usare le tende da campeggio in Fortnite Le tende da campeggio in Fortnite sono una novità decisamente gradita, permettono di depositare e prelevare oggetti ed armi oltre che nascondersi alla vista dei nemici, quindi ripararsi dai proiettili, tuttavia possono essere distrutte con picconi o armi da fuoco. Le tende sono recuperabili in giro per la mappa, una volta prese occupano lo slot nell’inventario, possono essere montate e disfatte in qualsiasi momento, una volta montate vi basterà ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una delle novità del3 diè la presenza delleda campeggio,trovarle, asi? Scopriamolo insieme.usare leda campeggio inLeda campeggio insono una novità decisamente gradita, permettono di depositare e prelevare oggetti ed armi oltre che nascondersi alla vista dei nemici, quindi ripararsi dai proiettili, tuttavia possono essere distrutte con picconi o armi da fuoco. Lesono recuperabili in giro per la mappa, una volta prese occupano lo slot nell’inventario, possono essere montate e disfatte in qualsiasi momento, una volta montate vi basterà ...

Advertising

nk192610 : #Fortnite Capitolo 3, Stagione 1 è completa al 1%! [Mancano 103 giorni] #FortniteChapter3 - Tech_Gaming_it : Fortnite Capitolo 3: Dove trovare, a cosa servono e come si usano le tende - zazoomblog : Fortnite Capitolo 3: Come sbloccare le personalizzazioni per Shanta - #Fortnite #Capitolo #sbloccare - Tech_Gaming_it : Fortnite Capitolo 3: Come sbloccare le personalizzazioni per Shanta - Tech_Gaming_it : Fortnite Capitolo 3: Come funziona la scivolata -