Fortnite Capitolo 3: Come sbloccare le personalizzazioni per Shanta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Come nel Capitolo 1 di Fortnite, anche nel Capitolo 3 di Fortnite è presente la possibilità di personalizzare le Skin del Pass Battaglia, una in particolare, il cui nome è Shanta. Come personalizzare Shanta in Fortnite Shanta è la prima Skin del Pass Battaglia, può essere personalizzata con una serie di modifiche ottenibili completando le rispettive sfide. Attualmente le sfide richiedono di raccogliere frammenti di gemma, potete trovarli sparsi per la mappa, in luoghi ben precisi, Come ad esempio all’esterno dei caveaux dei sette o presso le stazioni di rifonimento, ne trovate una per ogni luogo e il suo bagliore è inconfondibile, vi basterà attraversarla per raccoglierla. Ogni volta che ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 6 dicembre 2021)nel1 di, anche nel3 diè presente la possibilità di personalizzare le Skin del Pass Battaglia, una in particolare, il cui nome èpersonalizzareinè la prima Skin del Pass Battaglia, può essere personalizzata con una serie di modifiche ottenibili completando le rispettive sfide. Attualmente le sfide richiedono di raccogliere frammenti di gemma, potete trovarli sparsi per la mappa, in luoghi ben precisi,ad esempio all’esterno dei caveaux dei sette o presso le stazioni di rifonimento, ne trovate una per ogni luogo e il suo bagliore è inconfondibile, vi basterà attraversarla per raccoglierla. Ogni volta che ...

