Fortnite Capitolo 3: Come funziona la scivolata

Il Capitolo 3 di Fortnite non ha aggiunto tra le novità solo la Corona Lama ma anche una meccanica tratta da molti altri sparatutto. A seguire vi spiegheremo dunque Come funziona la scivolata in Fortnite. Come usare la scivolata in Fortnite La scivolata in Fortnite vi tornerà utile non solo per spostarvi rapidamente ma anche evitare colpi avversari o eliminarli con stile, imparare a padroneggiarla è essenziale, essendo una delle principali novità del Capitolo 3 di Fortnite. Di default Epic Games ha impostato lo stick analogico destro su console per usare la scivolata. Dunque se giocate su PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One o Switch mentre vi ...

