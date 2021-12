Formula 2, Enzo Fittipaldi rassicura tutti: “Sono molto grato di essermi solo rotto il tallone” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo lo spaventoso incidente con Theo Pourchaire nel Gran Premio di Arabia Saudita 20221 di Formula 2, il brasiliano Enzo Fittipaldi ha voluto rassicurare tutti dal suo letto di ospedale pubblicando un messaggio sul proprio profilo Twitter: “Ehi ragazzi. Sono molto grato di essermi solo rotto il tallone e di avere alcuni tagli e lividi. Grazie a tutti per i messaggi, così come alla FIA e lo staff medico per essersi presi cura di me. Sono molto felice che Theo stia bene. Tornerò presto in pista e più veloce che mai”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo lo spaventoso incidente con Theo Pourchaire nel Gran Premio di Arabia Saudita 20221 di2, il brasilianoha volutoredal suo letto di ospedale pubblicando un messaggio sul proprio profilo Twitter: “Ehi ragazzi.diile di avere alcuni tagli e lividi. Grazie aper i messaggi, così come alla FIA e lo staff medico per essersi presi cura di me.felice che Theo stia bene. Tornerò presto in pista e più veloce che mai”. SportFace.

