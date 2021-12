Formazioni ufficiali Everton-Arsenal: Premier League 2021/2022 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Everton-Arsenal, match della quindicesima giornata di Premier League 2021/2022. Si gioca alle 21:00 di lunedì 6 dicembre nella cornice del Goodison Park. Ecco le scelte ufficiali di formazione dal 1? di Benitez e Arteta. Tre punti cruciali in palio per la stagione di entrambe. Le Formazioni ufficiali Everton (4-4-1-1): Pickford; Coleman, Mina, Keane, Godfrey; Gordon, Doucouré, Allan, Gray; Townsend; Richarlison. A disposizione: Begovic, Kenny, Holgate, Delph, Iwobi, Tosun, Gomes, Gbamin, Branthwaite. Allenatore: Rafael BenitezArsenal (4-2-3-1): Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette. ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ledi, match della quindicesima giornata di. Si gioca alle 21:00 di lunedì 6 dicembre nella cornice del Goodison Park. Ecco le sceltedi formazione dal 1? di Benitez e Arteta. Tre punti cruciali in palio per la stagione di entrambe. Le(4-4-1-1): Pickford; Coleman, Mina, Keane, Godfrey; Gordon, Doucouré, Allan, Gray; Townsend; Richarlison. A disposizione: Begovic, Kenny, Holgate, Delph, Iwobi, Tosun, Gomes, Gbamin, Branthwaite. Allenatore: Rafael Benitez(4-2-3-1): Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette. ...

