Fondo Nuove Competenze 2022: le novità per le aziende (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono due le buone notizie che arrivano in questi giorni dal ministero del Lavoro e che riguardano il Fondo Nuove Competenze 2022. Dopo l’annuncio, iniziale, del potenziamento delle risorse da parte dell’Unione Europea, il ministro Orlando ha dato le prime indicazioni sulla ripartizione immediata dei fondi per la prossima annualità FNC. La ripartizione delle risorse del Fondo Nuove Competenze 2022 Stando al post social del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, le risorse a disposizione per il Fondo Nuove Competenze 2022 sarà di 700 milioni di euro. Questi fondi serviranno sia a coprire le vecchie istanze giacenti per via dell’esaurimento delle risorse della precedente annualità che, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono due le buone notizie che arrivano in questi giorni dal ministero del Lavoro e che riguardano il. Dopo l’annuncio, iniziale, del potenziamento delle risorse da parte dell’Unione Europea, il ministro Orlando ha dato le prime indicazioni sulla ripartizione immediata dei fondi per la prossima annualità FNC. La ripartizione delle risorse delStando al post social del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, le risorse a disposizione per ilsarà di 700 milioni di euro. Questi fondi serviranno sia a coprire le vecchie istanze giacenti per via dell’esaurimento delle risorse della precedente annualità che, ...

Advertising

Mov5Stelle : Grazie a un emendamento della nostra @CatalfoNunzia al #DecretoFiscale vengono destinati 500 milioni di euro in più… - fenice_a : Alle nuove esperienze in fondo chiedo sempre la stessa cosa trovarmi l'amore - five_stelle : RT @Mov5Stelle: Grazie a un emendamento della nostra @CatalfoNunzia al #DecretoFiscale vengono destinati 500 milioni di euro in più al Fond… - marcodemo3 : RT @Mov5Stelle: Grazie a un emendamento della nostra @CatalfoNunzia al #DecretoFiscale vengono destinati 500 milioni di euro in più al Fond… - sunrisesrose : @ErmannoKilgore Nessuno vuole andare al voto ora, o per sfruttare fino in fondo i numeri ottenuti nel 2018 (vedi 5… -